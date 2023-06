Fisco: Cnpr Forum, doppio confronto tra professionisti e governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla formazione Marcella Caradonna (numero uno dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano) ha sottolineato: “Il mercato del lavoro evidenzia un gap tra domanda e offerta. Il Governo dovrà metterà in campo misure strutturali per favorire il costante orientamento dei giovani e per promuovere le politiche attive del lavoro. Dopo il Covid si registra un forte allontanamento dei giovani dai percorsi scolastici e una mancanza di prospettiva verso un concreto futuro lavorativo. Se vogliamo costruire il futuro economico e sociale del nostro Paese sarà necessario inserire all’interno degli istituti superiori offerte formative e di orientamento tali da sanare le ferite sociali generate dalla pandemia e dalla guerra. In quest’ottica le liberi professioni possono svolgere un ruolo strategico di indirizzo e avvicinamento dei ragazzi al mondo del lavoro. L’Odcec di Milano ha varato un nuovo progetto che sarà presente sui social più frequentati dai giovani per creare le basi di un’educazione diffusa su quelli che sono i principali nozioni, anche su principi valoriali, in tema di economia. E’ possibile che quest’iniziativa possa essere divulgata a livello nazionale”. (Ren)