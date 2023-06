Napoli: Acampora (Pd), subito un tavolo per rivedere le rotte aeree di Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella delle rotte aeree dell’aeroporto di Capodichino è una questione divenuta centrale nell’agenda politica del gruppo Pd al consiglio comunale di Napoli, guidato dal capogruppo Gennaro Acampora che, dopo una nota inviata a tutti gli organismi parte in causa, e l’intervento sul tema nel recente consiglio comunale, rincara la dose: “La situazione, allo stato attuale, è divenuta ormai insostenibile! Ci sono oltre 70 mila famiglie residenti della zona nord di Napoli, Zona Ospedaliera, Ponti Rossi e Capodichino ormai bersagliate dalle rotte aeree e dalla vicinanza degli aerei, alle quali dobbiamo offrire una risposta immediata e pratica” e ancora “parliamo di oltre 70 mila famiglie ormai bersagliate da un inquinamento acustico ed ambientale ormai insostenibile che inizia dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Occorre individuare immediatamente un punto d’equilibro tra lo sviluppo economico e turistico, certamente da sostenere, e il diritto dei cittadini a vivere in serenità”. La soluzione per Acampora appare chiara e passa attraverso un confronto produttivo tra tutte le parti in casa: “bisogna istituire un tavolo di dialogo tra comune di Napoli, Città Metropolitana, Regione Campania, Arpac, Enac, Enav e Gesac il prima possibile, con lo spirito di realizzare una collaborazione costruttiva tra le parti in causa”.(Ren)