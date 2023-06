Sociale: Fare comunità educante, la sfida di 13 organizzazioni di Battipaglia contro la povertà educativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "In Cordata" prende il nome proprio dalla sua finalità più autentica: creare una rete solidale di organismi che facciano da cuscinetto alla crescita e all'inserimento sociale e lavorativo di ragazzi esposti a contesti di povertà educativa, dispersione scolastica o disagio. La Comunità educante partecipata è un percorso che unisce il mondo istituzionale, attori informali e cittadini con l'obiettivo di coinvolgere gran parte del territorio di Battipaglia attraverso una strategia comune, mediante l'attivazione di interlocutori diffusi, utilizzando lo strumento della messa in rete e delle assemblee di quartiere. Insieme, istituti scolastici, università, negozi, associazioni, società di formazione e lavoro prenderanno parte ad azioni condivise di prevenzione e sostegno. Si tratta di: Aries scs (Soggetto Responsabile), IC Fiorentino, IC Marconi, IC Sandro Penna, IIS Ferrari, Comune di Battipaglia, ARPA Campania, Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Circolo di Legambiente Battipaglia-Bellizzi "Vento in Faccia", Format Impresa Sociale S.r.l., San Filippo Neri Scs, Non Sei Sola Battipaglia APS, Farmlab, ASD, Arcadia OdV, Elementi Creativi sas, Confesercenti, Vivi@Battipaglia, ACLI, "Fresie e Tulipani", IC Salvemini. (Ren)