Cinema: rinnovata la partnership tra Università Federico II e Premio Penisola Sorrentina

- E' stata rinnovata, per il terzo anno consecutivo, la partnership tra il Master in Drammaturgia e Cinematografia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'organizzazione del Premio Penisola Sorrentina. L'appuntamento è al Teatro Tasso di Sorrento il 28 ottobre 2023 in occasione della serata d'onore dedicata al mondo del cinema e dell'audiovisivo, promossa dall'amministrazione comunale di Sorrento, guidata da Massimo Coppola, con la direzione artistica e l'organizzazione di Mario Esposito. Il Master federiciano consegnerà il premio speciale ad un esponente della cinematografia nazionale ed internazionale, selezionato da una commissione scientifica presieduta da Pasquale Sabbatino. Lo scorso anno il riconoscimento venne consegnato per l'interpretazione a Francesco Di Leva e alla carriera a Marina Confalone, mentre nell'edizione 2021 toccò a Mariano Rigillo ritirare il prestigioso tributo accademico. Il Master universitario di II livello in "Drammaturgia e Cinematografia" della Università degli Studi di Napoli Federico II si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione di esperti della drammaturgia e cinematografia europea in grado di operare nel campo dello spettacolo e dell'industria culturale. "Da anni il Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - ha affermato il coordinatore Pasquale Sabbatino - è attento alle attività culturali di alto profilo presenti sul territorio nazionale ed internazionale. Nell'ambito del Premio Penisola Sorrentina l'idea di un riconoscimento speciale , conferito da una Giuria composta dai docenti del master vuole essere un segnale del ruolo fondamentale che le nostre terre hanno assunto per ciò che concerne le arti dell'audiovisivo". Il Premio Penisola Sorrentina è una delle più importanti iniziative culturali di rilievo nazionale del settore audiovisivo e da anni è accompagnato dal patrocinio del Ministero della Cultura, della Film Commission Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli. (Ren)