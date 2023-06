Carceri: Vietri (Fd'I), solidarietà ad agenti penitenziaria intossicati a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà agli otto agenti di Polizia penitenziaria, intossicati nel carcere di Salerno dopo un incendio provocato da un detenuto marocchino, tra l'altro già protagonista in passato di altri gravi episodi. Siamo di fronte all'ennesimo vile atto compiuto da un detenuto di nazionalità straniera ai danni di chi, nonostante le difficoltà, continua a svolgere il proprio dovere garantendo il rispetto della legge in carcere. Il governo Meloni, così come sottolineato più volte dalla premier e dal ministro Nordio, è al lavoro per favorire il potenziamento delle strutture edilizie delle carceri e del personale penitenziario garantendo la certezza della pena per chi delinque". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Imma Vietri.(Rin)