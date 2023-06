Ricerca: studio dell'Ingv definisce il comportamento del Vesuvio prima, durante e dopo l'eruzione del 1538 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'applicazione di modelli matematici per simulare il sistema magmatico dei Campi Flegrei ha permesso di comprendere il comportamento dell'apparato vulcanico nelle diverse fasi di attività. E' emerso che l'eruzione è stata preceduta da una intensa deformazione del suolo che ha riguardato prima l'area di Pozzuoli, poi si è localizzata nell'area della futura bocca eruttiva raggiungendo 20 metri di sollevamento. Dopo l'eruzione, dal 1538 al 1540, la caldera è stata interessata da fenomeni di subsidenza mentre dal 1540 al 1582, per più di 40 anni, è avvenuto un sollevamento del suolo prima di entrare in una nuova fase di subsidenza che reputiamo sia durata fino a metà del XX secolo", aggiunge Elisa Trasatti. "I modelli hanno evidenziato che durante l'eruzione c'è stato un trasferimento di magma tra una sorgente posta a circa 4 km di profondità verso la bocca eruttiva di Monte Nuovo e che nel periodo successivo connotato dal sollevamento del suolo, questo fenomeno si è ripetuto a causa della risalita di nuovo magma, senza però che raggiungesse la superficie. Tale fenomeno è stato definito 'eruzione abortita'", prosegue Mauro Antonio Di Vito, Direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv (Ingv – Ov) e coautore dello studio.