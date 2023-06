Casa: Istat, prezzi abitazioni in aumento dello 0,1 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2023 l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente e dell’1,1 per cento nei confronti dello stesso periodo del 2022 (era +2,7 per cento nel quarto trimestre 2022). Lo rende noto l'Istat. "Prosegue, nel primo trimestre 2023, la fase di rallentamento del tasso di crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, iniziata nella seconda metà del 2022. Il rallentamento si deve esclusivamente alla dinamica dei prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l’80 per cento sull’indice aggregato), in forte attenuazione nel primo trimestre di quest’anno, a cui si contrappone l’accelerazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni nuove". (segue) (Rin)