Pnrr: Anci, tanti sindaci e ministri a evento Nuvola, chiederemo risposte più celeri per velocizzare i processi

- "C'è grandissima partecipazione. Tanti saranno i sindaci e già dodici i ministri che interverranno, così come saranno presenti tutti i ministeri interessati dalle misure del Pnrr. A loro chiederemo più celerità nell'assumere le decisioni necessarie per andare avanti nei processi". Lo afferma il segretario generale dell'Anci, Veronica Nicotra, in occasione della seconda edizione di 'Missione Italia', l'evento Anci dedicato al Pnrr nei Comuni e nelle città che si svolgerà al Centro Congressi 'La Nuvola' di Roma i prossimi 5 e 6 luglio. "Per velocizzare - dice Nicotra - serve anche una maggiore spinta politica sul livello tecnico perché come vengono censurati i Comuni per alcuni ritardi di settimane, in altri casi attendiamo anche mesi la soluzione di un problema e questo non è accettabile. Forniamo quotidianamente - ricorda ancora Nicotra - un report sul sito Anci che ci dice come il bilancio sia soddisfacente in base a dati oggettivi. Non ci sono ritardi, come testimoniato dal report consegnato in sede di audizione alla Commissione Europea e poi alla Corte dei Conti e al ministro Fitto, in cui si prende atto che i Comuni stanno facendo bene la propria parte". (segue) (Com)