Campania: approvato protocollo d’intesa tra Confagricoltura e Commissione aree interne

- "Il protocollo d'intesa approvato oggi in terza Commissione speciale Aree interne con Confagricoltura Campania rappresenta un impegno congiunto per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e valorizzare le potenzialità economiche e sociali delle aree interne. Con questo accordo le parti riconoscono l'importanza di coinvolgere la società civile e gli imprenditori agricoli nelle attività di istruttoria normativa, al fine di garantire che le proposte di legge rispondano in modo efficace alle esigenze e alle aspirazioni del territorio in diversi ambiti tematici. In linea con la Strategia Nazionale delle Aree Interne, il protocollo contribuirà a favorire il rilancio economico e sociale anche attraverso la creazione di nuove attività produttive per i giovani residenti, riducendo la marginalizzazione e lo spopolamento delle aree interne. Inoltre, lavoreranno insieme per orientare le politiche regionali nell'ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla Politica Agricola Comune (PAC) con l'obiettivo di sostenere le nostre aziende agricole, il cui grande potenziale è ancora oggi in parte inespresso". Lo hanno dichiarato il presidente della Commissione Aree interne del consiglio regionale della Campania Michele Cammarano e il vice residente di Confagricoltura Campania Angelo Frattolillo a margine dell'approvazione del protocollo d'intesa in Consiglio regionale. (Ren)