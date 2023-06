Sindacati: lunedì il segretario dell'Ugl Paolo Capone a Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Lunedì 26 giugno, alle ore 10.00, il segretario generale Ugl, Paolo Capone, interverrà al congresso territoriale dell'Ugl di Benevento, presso la sede Ugl di Benevento, in Via di Porta Rufina, 34, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. La Campania nel 2022 è risultata la Regione con il tasso di disoccupazione più alto (19,3%). Un dato drammatico, che evidenzia la necessità di ridurre il gap economico del Mezzogiorno con investimenti in politiche industriali e occupazionali, incentivando il 'matching' tra domanda e offerta di lavoro." Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale Ugl. (Ren)