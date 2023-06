© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha convalidato il fermo dei due 16enni accusati dell'omicidio volontario e aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà del 40enne ghanese picchiato a morte a Pomigliano D'arco. Per i due, si legge in una nota dell'Arma, è stato disposto il trasferimento nel carcere minorile di Nisida. (Ren)