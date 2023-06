Napoli: a Città della Scienza nel weekend per costruire strumenti scientifici - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il weekend del 24 e 25 giugno a Città della scienza attende i visitatori con attività, laboratori ed esperimenti tutti ispirati all'aforisma, attribuito ad Aristotele, "Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo". Un affascinante programma di attività interattive per toccare la scienza con le mani ed apprendere in modo divertente e appassionante, come nel caso dell'interactive lab Pesci e diavoletti di Cartesio, attraverso cui sarà possibile costruire questo semplice strumento e scoprire come fanno i pesci a nuotare a diverse profondità. Le attività dedicate a costruire strumenti scientifici continuano con il laboratorio Costruiamo un anemometro, lo strumento utilizzato per misurare la velocità o la pressione del vento, che sarà realizzato all'interno di "Borbone Kids Lab" in collaborazione con Caffè Borbone. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e "Spazio al Futuro". Città della Scienza si prepara, inoltre, per il 4 luglio, all'ultima apertura serale della stagione del Planetario con "Appuntamento in Via Lattea". (Ren)