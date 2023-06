Ue: Meloni, sia gigante politico e non burocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa deve concentrare la sua attenzione strategica sulle grandi materie. L'Europa ha il compito di stabilire gli obiettivi e di fornire gli strumenti per raggiungerli, ma non penso che sia importante dovere normare ogni singolo aspetto della vita quotidiana dei cittadini perché quello possono farlo meglio stati nazionali. Questo è il tempo della politica e di un'Europa che riesca a essere finalmente un gigante della politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Europa Forum Wachau in Austria. "Quando vieni in un luogo come questo, ti sembra di essere seduto sulle spalle di un gigante e allora forse ti rendi conto che quegli ostacoli che sembravano insuperabili sono alla portata non di un'organizzazione, di regole, di burocrati ma della civiltà europea e questo non lo dobbiamo dimenticare se vogliamo uscire più forti da questa situazione difficile", ha concluso. (Rin)