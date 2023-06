Autonomia: Boschi (Iv), la proposta Calderoli così com'è non è condivisibile - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

21 luglio 2021

- "La proposta Calderoli così com'è, come è scritta oggi, come è stata avanzata dal governo, non è votabile, non è condivisibile". Così il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi, ai cronisti che oggi a Napoli le chiedevano quale fosse la posizione del suo partito sul disegno di legge sull'autonomia differenziata. (Ren)