Infrastrutture: Anas, in gazzetta ufficiale bando da 160 milioni di euro per manutenzione programmata

- Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, accresce la sicurezza delle proprie strade con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale odierna di un bando di gara, del valore complessivo di 160 milioni di euro, per lavori di manutenzione programmata che riguarderanno il consolidamento dei versanti e la protezione del corpo stradale. Per questi ultimi si tratta in particolare di interventi di stabilizzazione di scarpate e pendii, di installazione di reti a contatto e barriere paramassi, di realizzazione di opere di sostegno, di sistemazioni idrogeologiche, idrauliche e di opere in verde. “Le strade Anas, oltre 32 mila chilometri di rete, raggiungono circa 3.500 comuni sui quasi 8.000 presenti sull’intero territorio nazionale. Il nostro obiettivo – ha dichiarato Aldo Isi, amministratore delegato di Anas - è intervenire in modo veloce ed efficace garantendo strade sempre più sicure ed efficienti. Per questo motivo la cura della rete è al centro della nostra mission. Ad oggi abbiamo oltre 1.160 cantieri attivi di manutenzione programmata, per un importo investimenti di circa 4 miliardi”. (segue) (Com)