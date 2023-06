Infrastrutture: Anas, in gazzetta ufficiale bando da 160 milioni di euro per manutenzione programmata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appalto, suddiviso in 16 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas, sarà così ripartito: 10 milioni di euro per la Sicilia (lotto 1); 7,5 milioni di euro per la Sardegna (lotto 2); 10 milioni di euro Calabria (lotto 3); 7,5 milioni di euro per la Basilicata (lotto 4); 7,5 milioni di euro per la Puglia (lotto 5); 10 milioni di euro per la Campania (lotto 6); 10 milioni di euro per il Lazio (lotto 7); 10 milioni di euro per l’Abruzzo e il Molise (lotto 8); 12,5 milioni di euro le Marche (lotto 9); 10 milioni di euro per l’Umbria (lotto 10); 10 milioni di euro per la Toscana (lotto 11); 15 milioni di euro per l’Emilia-Romagna (lotto 12); 10 milioni di euro per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 13); 10 milioni di euro per la Lombardia (lotto 14); 10 milioni di euro per la Liguria (lotto 15); 10 milioni di euro per il Piemonte e la Valle d’Aosta (lotto 16). Al fine di garantire la massima tempestività dell’avvio delle attività, tutti i lotti verranno attuati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro. (Com)