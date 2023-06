Giornalismo: Premio Ischia 2023, stasera la consegna dei riconoscimenti speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella suggestiva e storica location dell'hotel della Regina Isabella si svolgerà stasera la consegna dei premi speciali della 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Nel corso della serata, che sarà presentata da Rajae Bezzaz, l'attrice e conduttrice radiofonica e televisiva inviata di Striscia la Notizia, sarà consegnato il premio Ferrovie dello Stato a Julia Buckley, corrispondente dall'Italia per CNN, National Geographic, Traveller ed altre importanti testate giornalistiche inglesi ed americane che da oltre 15 anni racconta il nostro paese ed il made in Italy promuovendo lo sviluppo del turismo sostenibile con l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto green dando voce alle iniziative di Ferrovie dello Stato per l'intermodalità, la capillarità del trasporto ferroviario e le connessioni tra i territori italiani. Un riconoscimento speciale sarà poi assegnato a Giuseppe De Bellis, direttore di Skytg24, per i 20 anni di attività del canale all news che ha saputo sperimentare nuovi linguaggi con equilibrio tra la tempestività delle notizie e la cura ed autorevolezza negli approfondimenti trasformandosi in una apprezzata piattaforma di informazione multicanale. (segue) (Ren)