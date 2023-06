Giornalismo: Premio Ischia 2023, stasera la consegna dei riconoscimenti speciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un premio speciale sarà infine consegnato a Corrado Zunino, inviato speciale di Repubblica che nei mesi scorsi ha raccontato le atrocità del conflitto nell'est europeo e che è rimasto ferito in un agguato di cecchini che hanno ucciso il suo collaboratore Bogdan. Questo riconoscimento vuole essere un premio al coraggio ed alla dedizione alla professione di reporter oltre che un omaggio a tutti i giornalisti caduti in servizio. La cerimonia di consegna dei premi speciali di questa sera sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Premio Ischia. Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è organizzato dalla Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino col sostegno dalla Regione Campania e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di ACI (Automobile Club d'Italia), Unipol, Ferrovie dello Stato, Menarini Group, Terna spa, Unipol Group, Mundys spa e col patrocinio morale del comune di Lacco Ameno, SIAE, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano; Sky TG 24 è media partner dell'evento (Ren)