Disabilità: Mostra d'oltremare di Napoli, ogni sforzo per garantire accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Mostra d'oltremare di Napoli è sempre al fianco delle istituzioni e delle associazioni per discutere e impegnarsi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Un impegno che portiamo avanti ogni giorno, anche all'interno di tutti i nostri spazi, con l'attenzione dovuta all'accessibilità. Ci sforziamo, per ogni evento, e in ogni occasione, di assicurare la fruibilità delle strutture e di sensibilizzare tutti ai temi dell'inclusione". Lo dichiarano Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d'oltremare di Napoli, a margine degli Stati generali della disabilità e della salute, in corso presso la Sala Ischia di Mdo, con gli interventi del sindaco di Napoli, Manfredi, e del presidente della Regione Campania, De Luca, della ministra per le disabilità, Locatelli. (Ren)