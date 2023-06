Abuso d'ufficio: De Luca, Pd ottuso e ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tra quelli che hanno apprezzato l'iniziativa di Nordio e hanno criticato l'ottusità e l'ipocrisia del Partito democratico che ha avuto, per parecchio tempo, la responsabilità del ministero della Giustizia e non ha fatto niente". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "L'abuso in atto d'ufficio - ha aggiunto - poteva essere modificato, ci sono stati magistrati di valore come Cantone ai tempi della sua direzione dell'Anticorruzione che avevano avanzato delle ipotesi di modifica, di correzione, ma nessuno ha fatto niente. E' diventato inevitabile, a un certo punto, mettere in campo l'ipotesi di cancellazione dell'abuso in atto d'ufficio. E' l'unico modo per poter aprire una discussione seria" (Ren)