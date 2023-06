Capri: Sangiuliano, riapertura Via Krupp è un regalo al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via Krupp è un simbolo di Capri, è una vera e propria opera d’arte da custodire e promuovere. Oggi torna a vivere per offrire ai visitatori e ai cittadini dell’Isola azzurra uno spettacolo naturalistico senza paragoni, una vista unica che deve essere riportata agli occhi di tutti in nome della bellezza. La sua riapertura è un regalo al mondo". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel giorno della riapertura di Via Krupp, la strada che viene restituita al pubblico dopo 9 anni grazie ad un importante intervento di manutenzione del sentiero scolpito nella roccia che si snoda, tra pini e macchia mediterranea, per oltre un chilometro dai Giardini di Augusto fino a Marina Piccola. A seguire il ministro, insieme al sindaco di Capri, Marino Lembo, e al direttore generale Musei, Massimo Osanna, effettuerà un sopralluogo a Villa Jovis. (Rin)