Casa: Istat, prezzi abitazioni in aumento dello 0,1 per cento nel primo trimestre (2)

- L’aumento tendenziale dell’Ipab è da attribuire soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che aumentano del 5,4 per cento (in accelerazione rispetto al +4,5 per cento del trimestre precedente) e in misura minore ai prezzi delle abitazioni esistenti la cui crescita decelera, passando da +2,3 per cento del quarto trimestre 2022 a +0,4 per cento. Questi andamenti si manifestano in un contesto di rallentamento dei volumi di compravendita (-8,3 per cento la flessione tendenziale registrata nel primo trimestre 2023 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, dopo il -2,1 per cento del trimestre precedente). Su base congiunturale, il leggero aumento dell’Ipab (+0,1 per cento) è imputabile ai prezzi delle abitazioni nuove che crescono dell’1,6 per cento mentre quelli delle abitazioni esistenti diminuiscono dello 0,2 per cento. Il tasso di variazione acquisito dell’Ipab per il 2023 è nullo, sintesi di un aumento del 2,4 per cento per le abitazioni nuove e una riduzione dello 0,4 per cento per le abitazioni esistenti. Con i dati del primo trimestre 2023 sono stati aggiornati, come di consueto, i pesi utilizzati per il calcolo degli indici dei prezzi delle abitazioni nuove e di quelle esistenti. In particolare il peso delle abitazione nuove aumenta leggermente attestandosi al 17,7 per cento (era circa il 16,2 per cento nel 2022) mentre quello relativo alle abitazioni esistenti è pari all’82,3 per cento (83,8 per cento lo scorso anno). (Rin)