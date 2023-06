Campania: il workers buyout, opportunità per salvare lavoro e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì 27 giugno alle ore 10 nella sala Caduti di Nassiriya presso il Consiglio regionale della Campania, la Tavola rotonda sul tema "Workers buyout: quando i lavoratori salvano le imprese - Una strategia per la Campania". Promosso dal consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, l'incontro intende porre sotto i riflettori le dinamiche del workers buyout, lo strumento previsto dalla cosiddetta legge Marcora, per consentire ai lavoratori delle aziende in crisi di salvare il proprio posto di lavoro, attraverso la creazione di cooperative che ne rilevano gestione e produttività. All'evento partecipano l'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello; il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero; Giovanni Mensorio, presidente della III Commissione Attività produttive; le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl; Lega delle Cooperative; Confcooperative; Federcassa; Confindustria Campania; Ordine dei commercialisti della Campania; Ordine dei consulenti del Lavoro; l'Istituto Cooperazione Finanza e Impresa; i rappresentanti di WBO Italcables e Screensud, aziende rigeneratasi proprio grazie al Wbo. (Ren)