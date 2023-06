Pozzuoli: nasce il “Nuovo Osservatorio sulla Legalità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diffondere la cultura della legalità in tutte le articolazioni della vita cittadina, a cominciare dalle scuole. E' l'obiettivo del "Nuovo Osservatorio sulla Legalità", organismo apartitico ed indipendente che sarà presentato martedì 27 giugno nel corso di un incontro pubblico che si terrà alle ore 11 presso l'ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi al rione Terra di Pozzuoli, comune in provincia di Napoli. L'Osservatorio, fortemente voluto dal sindaco Gigi Manzoni, si avvarrà del contributo di figure professionali che si sono contraddistinte in ambito culturale, accademico, scientifico, professionale e sociale: lo scrittore Maurizio De Giovanni (tra i massimi esponenti della cultura nazionale e territoriale),il dottor Catello Maresca (magistrato antimafia e docente universitario in "procedure di contrasto alla criminalità organizzata"), l'avvocato penalista Gennaro Tortora e la dottoressa Carmen Del Core (già presidente del coordinamento campano "familiari vittime innocenti" e già responsabile del presidio di "Libera" intitolato a Daniele Del Core). "Legalità e trasparenza sono al centro della mia missione amministrativa – ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni – In linea con questi obiettivi prioritari e con il mio desiderio di far partecipare a questa esperienza di governo le migliori energie presenti a livello locale e regionale, al di là di qualsiasi appartenenza politica, ho inteso costituire questo organismo che si occuperà di divulgare la cultura della legalità in ogni momento della nostra vita civile, a partire dai giovani".(Ren)