Pnrr: Anci, tanti sindaci e ministri a evento Nuvola, chiederemo risposte più celeri per velocizzare i processi (2)

- "Rispetto allo scorso anno - continua il segretario generale dell'Anci - siamo nella fase in cui si aggiudicano le gare, i progetti prendono forma e si iniziano ad aprire i cantieri. Questo evento - aggiunge il segretario generale dell'Anci - è anche di servizio perché Anci è la casa dei sindaci e dei Comuni ed è importante fare il punto sullo stato di attuazione delle misure Pnrr con il Governo e i sindaci dei Comuni beneficiari. Ed è anche un mondo per incontrare le imprese, essenziali nella realizzazione delle infrastrutture, ricordando che la partita che riguarda i Comuni e le Città metropolitane cuba circa 40 miliardi di euro". "Missione Italia - conclude Nicotra - sarà, inoltre, il modo di testimoniare il grande lavoro che la struttura dell'Anci, del presidente Decaro e degli organi sta facendo sul tema del Pnrr. Stare insieme significa condividere questa straordinaria opportunità e condividere i problemi, dandosi forza a vicenda per risolverli". (Com)