Campania: Ferrante, con diga Campolattaro importanti volumi idrici per uso potabile e irriguo

- "Lunedi 26 giugno 2023 verrà pubblicato il bando per i lavori alla diga di Campolattaro. L’indizione della gara è il risultato della grande sinergia tra tutte le strutture competenti del Mit nell’adempiere agli obiettivi di cui al Pnrr secondo le relative tempistiche". Lo dichiara il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. "In particolare, desidero ringraziare il ministro Salvini per l’impegno costante e l’attenzione che ha voluto dedicare al territorio campano. Nell’ottica di pieno impiego produttivo di uno dei principali invasi del Centro Sud, mai reso funzionale, tale intervento renderà disponibile importanti volumi idrici per l’uso potabile e irriguo dell’area beneventana così come per la produzione di energia idroelettrica e dunque rinnovabile. Un altro passo avanti del governo del fare costantemente a lavoro per creare le migliori condizioni di sostenibilità e sviluppo del Sud anche in termini di riduzione dei gap economici e sociali fra aree diverse del Paese", conclude Ferrante. (Rin)