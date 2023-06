Giornalismo: Premio Ischia 2023, stasera la consegna dei riconoscimenti speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'edizione 2023 del Premio spazio anche ad un riconoscimento per la narrazione enogastronomica, assegnato a Barbara Politi, giornalista specializzata nel food e wine, conduttrice di Gambero Rosso Channel e collaboratrice della Gazzetta del Mezzogiorno che recentemente è stata nominata assessore tecnico al brand del comune di Avellino. Di rilievo il premio conferito a Gian Luca Spitella: Premio Comunicatore dell'anno per la sezione istituzionale. Spitella è direttore della Comunicazione di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, che ha saputo valorizzare il ruolo istituzionale dell'ente rimarcandone l'attitudine alla vicinanza ai bisogni dei cittadini e trasmettendo fiducia sulle capacità del sistema energetico nell'affrontare sfide senza precedenti. A Maria Elena Rossi, direttore marketing e Promozione Global di Enit sarà consegnato il premio per la campagna di comunicazione dedicata all'isola d'Ischia: intitolata #thisisischia l'iniziativa ha promosso il turismo di prossimità e di conoscenza focalizzato sulle bellezze dell'isola verde ed è stata messa in campo dopo la calamità naturale che l'ha colpita lo scorso 26 novembre; con essa il Ministero del Turismo ha avviato la rinascita dei flussi turistici fondamentali per l'economia isolana. (segue) (Ren)