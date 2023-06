Napoli: intensi controlli della polizia municipale durante il secondo concerto dei Coldplay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli per il secondo concerto dei Coldplay ha effettuato controlli nel perimetro esterno allo Stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi maggiormente diffusi durante l'evento. Sono state impiegate 85 unità tra Ufficiali e Agenti, 15 auto e 12 moto. 110 i verbali elevati per infrazioni al codice della strada e 89 i veicoli rimossi per grave intralcio alla circolazione, 4 le autovetture sequestrate perché sprovviste di assicurazione. I controlli hanno riguardato anche i parcheggiatori abusivi con 7 soggetti sorpresi e verbalizzati, 4 di questi denunciati per reiterazione dell'esercizio dell'attività di parcheggiatore, oltre al sequestro di 200€ quali proventi dell'attività abusiva. Ispezionate anche le numerose attività commerciali presenti nella zona dello stadio con 16 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti per oltre 4400 bibite sequestrate e 240 tra gadget e giochi. (Ren)