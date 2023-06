Giornalismo: Ron al Premio Ischia 2023 - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Ron l'artista che si esibirà per la serata finale della 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo che si terrà domani sera a piazza Santa Restituta, a Lacco Ameno. Il cantante di Dorno ritorna ad Ischia, isola dove si è esibito già agli inizi della sua lunga carriera, ma questa volta si tratta di una occasione speciale, in primis poiché sarà l'ospite musicale d'onore del Premio ma anche per il momento che si trova a vivere l'isola verde: "Sono felice di tornare ad Ischia perché è un'isola fantastica, particolarissima e piena di segreti meravigliosi" dice infatti il cantante che aggiunge "Sono contento di tornarci oggi, dopo quello che è successo lo scorso novembre, dopo la calamità che l'ha ferita: è come tornare ad accarezzare i suoi abitanti." Ron canterà quattro delle sue canzoni più famose ed ha deciso di dividere il palco con Sonia Saidi, cantante italo tunisina originaria dell'isola, "Sono contento di esibirmi con una cantante ischitana: Sonia è molto brava e canteremo insieme "Vorrei incontrarti fra cent'anni", sarà una emozione farlo insieme e sarà emozionante celebrare questa isola per la sua magia: ci sono state tante volte a cantare ma vorrei tornarci a godermela finalmente, venirci un giorno in vacanza e viverla perché lo merita". La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'evento. (Ren)