Sanità: De Luca, no ai contratti integrativi per il nord

- "Qualcuno del nord, nel corso della riunione dell'altro giorno con il ministero della Sanità, ha detto 'possiamo fare contratti integrativi al nord per dare più incentivi': no, non si possono fare contratti integrativi regionali perché significherebbe la morte del sud. I contratti devono essere nazionali, bisogna incentivare chi lavora in situazione di disagio come i pronto soccorso, tutelare la sicurezza del personale medico che viene aggredito ma le retribuzioni devono essere statali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)