Campania: Boschi (Iv), terzo mandato di De Luca? Per ora è un problema tutto del Pd - video

21 luglio 2021

- "Voi sapete che noi non vogliamo risolvere problemi che per ora sono tutti del Pd, quando il Pd avrà deciso cosa fare del terzo mandato, Italia Viva si esprimerà. Perchè dobbiamo noi anticipare quando nel Pd non c'è una linea sul terzo mandato. Decida De Luca con i suoi". Lo ha dichiarato Maria Elena Boschi a Napoli a margine di una conferenza stampa oggi pomeriggio a Napoli, ai cronisti che le chiedevano quale fosse la posizione di Italia Vive su un eventuale terzo mandato di Vincenzo De Luca come governatore in Campania. (Ren)