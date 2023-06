Cinema: Mira Sorvino e Abel Ferrara ospiti al Social World Film Festival di Vico Equense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un premio Oscar e un regista con 50 anni di esperienza internazionale per i giovani del Social World Film Festival. L'attrice Mira Sorvino, premiata agli Academy come miglior attrice non protagonista per "La dea dell'amore" di Woody Allen, e l'autore newyorkese Abel Ferrara saranno tra i protagonisti della tredicesima edizione che si terrà a Vico Equense, in provincia di Napoli, dal 2 al 9 luglio. Apprezzata anche nei film di Spike Lee, Robert Redford e nel recente "Lamborghini" di Bobby Moresco, la Sorvino riceverà il Golden Spike Award alla carriera anche per il suo costante impegno al fianco di Amnesty International. Ferrara presenterà al pubblico il suo ultimo film "Padre Pio" con Shia Labeouf e sarà guida dei nuovi autori impegnati nel workshop Young Film Factory che li vedrà realizzare un cortometraggio in 72 ore durante il festival diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Questi due artisti di fama sono tasselli nel palcoscenico mondiale di questa edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale che vede in selezione 148 opere da 42 nazioni di tutti e 5 i continenti, divise nelle 12 sezione competitive e non, che verranno giudicate da professionisti del cinema provenienti dal mondo della produzione, del giornalismo e dell'università. (segue) (Ren)