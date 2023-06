Governo: Cdm esamina venti leggi regionali, ne impugna tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Abruzzo n. 20 del 21/04/2023, recante “Disciplina del sistema culturale regionale”; la legge della Regione Campania n. 7 del 26/04/2023, recante “Rete regionale per la conservazione e il monitoraggio delle tartarughe marine e dei cetacei della Regione Campania”; la legge della Regione Campania n. 10 del 26/04/2023, recante “Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie”; la legge della Regione Liguria n. 9 del 26/04/2023, recante “Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora”; la legge della Regione Veneto n. 6 del 26/04/2023, recante “Modifica dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” in materia di gestione delle acque meteoriche e di interventi atti a mitigare gli effetti di siccità e precipitazioni intense”; la legge della Regione Veneto n. 7 del 26/04/2023, recante “Disposizioni per la promozione della diffusione e dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 3 del 24/04/2023, recante “Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico”; la legge della Regione Liguria n. 10 del 28/04/2023, recante “Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (Priimt))”; la legge della Regione Umbria n. 5 del 26/04/2023, recante “Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria”; la legge della Regione Lazio n. 4 del 04/05/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”; la legge della Regione Marche n. 5 del 26/04/2023, recante “Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22)”; la legge della Regione Marche n. 6 del 26/04/2023, recante “Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”; la legge della Regione Toscana n. 20 del 27/04/2023, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003”; la legge della Regione Veneto n. 8 del 05/05/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale””; la legge della Regione Abruzzo n. 21 del 15/05/2023, recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013)”; la legge della Regione Toscana n. 21 del 10/05/2023, recante “Istituzione del Premio di laurea David Sassoli. Modifiche alla l.r. 26/2009”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 12/05/2023, recante “Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”“. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)