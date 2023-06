Cultura: dal 25 giugno "Oltre il Giardino," rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo appuntamento, I duellanti, ci trasporterà nella Francia di inizio Ottocento, dove il giovane Armand D'Hubert, ufficiale dell'esercito napoleonico, viene incaricato di arrestare un altro ufficiale, l'arrogante Gabriel Feraud. Questi, però, costringerà D'Hubert a battersi a duello con lui; lo scontro verrà sospeso senza alcun vincitore, ma la loro rivalità non si placherà, e nel corso degli anni i due uomini torneranno ad incrociare spesso le spade. Un lavoro che costringe a interrogarsi sul valore dello scontro e della guerra nelle nostre vite. Dalla guerra si passa invece all'amore con Baci rubati. La passione tra Frida Kahlo e Diego Rivera; l'amore violento tra Dino Campana e Sibilla Aleramo; le poetiche dichiarazioni che Fernando Pessoa dedicò a Ophèlia Queiroz; le lettere che Jack London rivolse all'amata Anna Stunsky; e ancora saranno protagoniste della serata le parole di Oscar Wilde, Vincent Van Gogh, Albert Camus, che vanno oltre i personaggi che la storia ci ha consegnato. Debolezze e umanità prendono forma in straordinarie missive, svelando storie che forse dovevano rimanere segrete, come quei baci rubati tenuti nascosti agli occhi degli estranei. I bambini che vogliono vivere un pomeriggio in Villa, incontreranno nel Giardino segreto due fratelli, Gedeone e Pancrazio, protagonisti dello spettacolo Gedeone cuor di fifone. I due personaggi sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che arriva a temere perfino la propria ombra, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall'atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare i propri timori. (Ren)