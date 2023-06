Napoli: controlli straordinari della polizia locale in occasione del concerto dei Coldplay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli in occasione della prima serata del concerto dei Coldplay, ha intensificato i controlli nel perimetro esterno dello Stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi maggiormente diffusi durante questo tipo di eventi. In totale sono stati impiegati 100 unità, tra Ufficiali ed Agenti, 18 auto e 10 motociclette. 136 i verbali elevati per infrazioni al codice della strada, 96 i veicoli rimossi per grave intralcio alla circolazione, 4 le autovetture sequestrate perché sprovviste di assicurazione. 5 i soggetti sorpresi e denunciati mentre esercitavano l'attività abusiva di parcheggiatore. Ispezionate anche le numerose attività commerciali presenti nella zona dello stadio. 18 i sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti e oltre 5000 le bottiglie di bibite sequestrate. Gli agenti motociclisti hanno altresì tratto in arresto, in flagranza di reato, un individuo sorpreso a perpetrare il furto di un motoveicolo lasciato in sosta regolare all'esterno dello stadio. L'arrestato è ora in custodia in attesa dell'esito dell'imminente giudizio per direttissima. Non sono mancati i controlli sulla movida cittadina nel centro storico. Il personale della Polizia Locale di Napoli, dell'Unità Operativa Avvocata, impegnata nelle ore notturne, ha elevato sanzioni per un importo complessivo di 2500 euro ed accertate irregolarità per occupazioni abusive di suolo pubblico a carico di tre attività commerciali. Nello specifico in Largo Banchi Nuovi, in Via Santa Chiara e in Via Candelora. (Ren)