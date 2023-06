Cinema: Mira Sorvino e Abel Ferrara ospiti al Social World Film Festival di Vico Equense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Film d'apertura domenica 2 luglio sarà il pluripremiato "La stranezza" di Roberto Andò con Toni Servillo, durante una serata dedicata all'amatissima serie "Mare Fuori" alla presenza del cast: Serena Codato, Antonio D'Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini, Maddalena Stornaiuolo. In collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia, verranno proiettate durante la giornata in tre sale tutte le prime 36 puntate, una maratona in presenza dei protagonisti che discuteranno col pubblico sulle tematiche sociali trattate, in attesa dell'arrivo della quarta stagione. Ogni sera doppia arena con il Chiostro che ospiterà i film della sezione Grande Schermo - tra cui quelli d'autore come "Rapito" e "Il Sol dell'Avvenire", e gli spettacolari "Avatar 2" e "Minions 2" con i dibattiti sui temi sociali trattati - e la piazza che sarà momento di incontro col pubblico degli ospiti di quest'anno che verranno svelati con uno speciale countdown sui profili social del festival, certificato dall'Osservatorio Digitale come secondo più seguito tra gli italiani aderenti all'Afic. Tra i primi ad essere annunciati Simone Paciello in arte Awed (3 luglio), Casa Surace, Andrea Renzi e Angelo Curti (4 luglio), Giacomo Rizzo, Andrea Di Maria, Antonella Stefanucci, Brunella Cacciuni, Guglielmo Scilla (5 luglio), Abel Ferrara, The Jackal (6 luglio), Gianfranco Gallo (7 luglio), Maria Vera Ratti (8 luglio). Ogni giorno proiezioni delle opere in concorso nel Nuovo Cinema Aequa, riaperto dopo oltre 30 anni grazie anche al Social World Film Festival, e sugli schermi di Teatro Mio e del Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina. Una edizione dedicata alla magnifica Gina Lollobrigida, il cui volto campeggia sulla locandina ufficiale 2023, a cui verrà dedicata una retrospettiva grazie alla collaborazione con Rai Teche, e una mostra fotografica all'Antico Palazzo di Città dal titolo "I 50 volti". Tra le novità la media partnership con Rai Radio 3 che seguirà la manifestazione con il programma "Hollywood Party". Inoltre, dirette quotidiane con approfondimenti e interviste agli ospiti sul sito, sui social e sul canale YouTube. Sul portale web www.socialfestival.com/live saranno disponibili i film selezionati per consentire di fruire delle opere della selezione La Notte del Cinema e del Mercato anche da casa, tutto completamente gratuito, così come per le proiezioni e gli eventi, in linea con la mission del festival di avvicinare il pubblico al cinema. (segue) (Ren)