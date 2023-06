Cinema: Mira Sorvino e Abel Ferrara ospiti al Social World Film Festival di Vico Equense (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà l'edizione più green di sempre. Sono stati applicati infatti modelli operativi più sostenibili come ad esempio l'incentivo con la "prima fila" per gli spettatori che utilizzano mezzi pubblici o elettrici, prediligendo luoghi all'aperto, riducendo la quantità di documenti stampati incoraggiando il formato digitale. Gli allestimenti, da tavoli e sedie a abbellimenti, saranno realizzati in cartone riciclato del macero campano dall'azienda partner da 10 anni Formaperta. Già nel 2015 la manifestazione è stata certificata ISO 20121:2012 da Certi W per la gestione sostenibile. (segue) (Ren)