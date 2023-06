Moda: Ianuario (commercialisti), codice Qr per garantire sostenibilità dei capi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania con le sue 32mila aziende di moda e design è la seconda regione in Italia del settore e vanta diverse eccellenze riconosciute tali in patria e in tutto il mondo. Parliamo di un settore in piena trasformazione - Maria Cristina Gagliardi, consigliere Odcec di Napoli con delega alla Commissione Moda e Spettacolo -, alla luce delle direttive imposte dall'UE con il pacchetto sull'economia circolare. Chi vuole continuare a produrre e vendere in Europa deve adeguarsi a queste norme improntate alla sostenibilità. Mentre le grandi aziende hanno già avviato da tempo questo percorso, le piccole e medie imprese, che rappresentano il 93% del totale, stentano ad attrezzarsi in tal senso. A noi professionisti il compito di supportarle in questo passaggio, evitando che vengano tagliate fuori dal mercato". Secondo Emmanuela Saggese (presidente della Commissione E.S.G dell'Odcec Napoli) "L'industria della moda si confronta con diverse sfide nella transizione verso la sostenibilità. Una delle principali sfide è ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, compresa la gestione dei rifiuti, le emissioni di carbonio e l'utilizzo di risorse idriche. Allo stesso tempo, è fondamentale migliorare le condizioni di lavoro lungo la catena di approvvigionamento e promuovere la trasparenza. Affrontare queste sfide richiede l'adozione di pratiche sostenibili, l'utilizzo di materiali ecologici, l'implementazione di politiche di responsabilità sociale e l'adozione di soluzioni innovative per ridurre l'uso di risorse. Inoltre, la collaborazione tra gli attori del settore, tra cui marchi, fornitori, governi e organizzazioni non governative, è fondamentale per affrontare le sfide in modo efficace." (segue) (Ren)