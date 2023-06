Moda: Ianuario (commercialisti), codice Qr per garantire sostenibilità dei capi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milena Prisco (Of Conseil Studio Legale Pavia Ansaldo) ha sottolineato come "la grande bulimia normativa e regolamentare dalla finanza sostenibile alla responsabilità d'impresa necessita di una decodificazione. I professionisti devono essere una guida per traghettare le aziende nella realizzazione di modelli di business che rispecchino i criteri della sostenibilità finanziaria, legale e di compliance. Una sfida epocale dove ci sono grandi responsabilità sulle nostre spalle". Giuseppe Amitrano (fondatore e Ceo Wieldmore) evidenzia come "Le aziende cerchino di adeguarsi il più possibile ai nuovi indirizzi regolamentari. Questa è una sfida difficile che va accompagnata da adeguatezza alle norme e capacità di misurare il rischio e quantificare come lo stesso influenzi la misurazione delle prestazioni aziendali". Agostino D'Angelo (responsabile Area Napoli della Banca di Credito Popolare, l'Istituto che accompagna e sostiene sin dall'inizio la Commissione E.S.G. nel ciclo di appuntamenti sulla sostenibilità), ricorda la centralità della Sostenibilità ESG per la Banca che sin dal 2017 ha proceduto alla redazione della DNF (Dichiarazione Non Finanziaria); i principi ESG sono diventati parte integrante della strategia di business e dell'attenzione rivolta a tutto il Personale per accrescere la sensibilità verso le tematiche di sostenibilità, con la creazione di un'apposita linea di Finanziamenti ESG. Per la Banca, conclude, è molto importante il ruolo svolto dal commercialista, in particolare per le piccole imprese, per diminuire le asimmetrie informative ed accrescere le competenze ESG dell'imprenditore. (Ren)