Napoli: Armato, Pizza Village alla Mostra d'Oltremare è binomio vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinergia premia e vince. Il Pizza Village nella nuova casa alla Mostra d'Oltremare piace sempre più. Sono davvero soddisfatta di aver contribuito, con l'Amministrazione comunale e il Sindaco Manfredi, alla definizione della location scelta degli organizzatori, che rilancia la struttura come polo fieristico idoneo ad ospitare eventi nazionali e internazionali per cittadini e turisti". Lo ha detto l'assessore al Turismo e Attività Produttive del comune di Napoli, Teresa Armato, commentando i numeri lusinghieri di presenze registrati dalla manifestazione in programma fino a domenica 25. "Spazi ben suddivisi e un programma davvero ricco - ha aggiunto - sta richiamando ogni pomeriggio ed ogni sera un pubblico sempre più numeroso. La pizza è identità e aggregazione e in questa edizione del Napoli Pizza Village lo si sente molto". (Ren)