Sicurezza: Pierro (Lega), grazie al Viminale dal 3 luglio più agenti in provincia di Salerno

- "Ringrazio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni per i rinforzi estivi che arriveranno in provincia di Salerno dal prossimo 3 luglio. Si tratta di numerose unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che si aggiungeranno agli organici abituali. Un dispositivo per il rafforzamento della sicurezza e vigilanza nelle nostre rinomate e affollate località turistiche. Per questo Governo la sicurezza è una priorità. Nella Legge di Bilancio abbiamo stanziato 100mln di euro all'anno per dieci anni per il rafforzamento degli organici e le assunzioni nelle forze di polizia. A breve, inoltre, per la Questura di Salerno arriveranno ulteriori unità in pianta stabile frutto delle nuove assunzioni". Così in una nota il deputato della Lega Attilio Pierro. (Ren)