Salerno: Iannone (FdI), condanne di Canfora e Di Nesta specchio gestione Pd

- “Vedere condannati sia Canfora che Di Nesta è indicativo di cosa è stata la gestione del Pd della Provincia dopo l’esperienza a guida Fratelli d’Italia: a noi neanche una lettera di chiarimento da parte della Corte dei Conti mentre a loro condanne penali e contabili. Come denunciavo in quegli anni che seguivano il 2014 la gestione del PD era tutta improntata ad illeciti al fine di conseguire incarichi per uomini di De Luca. Una vergogna che meriterebbe scuse e l’uscita di scena”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. (Ren)