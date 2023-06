Giornalismo: Premio Ischia 2023 nel segno del podcast (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà invece "Economia sostenibile e informazione" il tema del terzo podcast in programma sabato mattina alle 11.00 con Fabio Tamburini, direttore de Il sole 24 Ore ed Antonella Baldino, presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo che si potrà seguire in diretta streaming mentre alle 11.30 Claudio Cerasa direttore del Foglio insieme a Barbara Carfagna conduttrice di "Codice: la vita è digitale" di Rai Uno e Luciano Tancredi direttore del Tempo dibatteranno del tema di grande attualità "Giornalismo e intelligenza artificiale"; il quinto dei podcast del Premio Ischia 2023 sarà incentrato sul tema "Donne e società: dalla parità dei diritti al riconoscimento del valore delle differenze"; ne discuteranno Cristina Manetti, giornalista già vincitrice del Premio Ischia 2021 ed attuale portavoce del presidente della regione Toscana Giani ed ideatrice di "La toscana delle donne" primo progetto narrativo web sulla parità dei generi, Rajae Bezzaz inviata di Striscia la Notizia e Claudia Conte, imprenditrice culturale; anche questo podcast sarà diffuso in diretta attraverso la pagina Facebook del Premio. (segue) (Ren)