Napoli: al via sabato il Pride Park

- Parte il Pride Park di Napoli, che si terrà da sabato 24 a venerdì 30 giugno, presso il Real Albergo dei Poveri – Palazzo Fuga in Piazza Carlo III. Una settimana di eventi, confronti e dibattiti "sui diritti civili e umani, in difesa dei valori fondamentali della Costituzione. Tutti gli eventi, che culmineranno nella manifestazione del Pride del 1 luglio – la cui presentazione alla stampa si terrà il 29 giugno alle ore 17 all'Albergo dei Poveri - sono stati fortemente voluti dal sindaco Gaetano Manfredi, da sempre schierato in difesa dei valori democratici dell'inclusione e della tolleranza, della libertà di espressione e del rispetto dei diritti civili", secondo quanto si legge in una nota del comune. Sei giorni densi di appuntamenti per discutere di libertà civili, lavoro, lotta alla discriminazione, scuola e cultura, diritti delle persone Lgbtqi+ e storia del movimento di liberazione sessuale. L'assessore comunale alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante ha spiegato: "Sono estremamente orgogliosa che quest'anno la città di Napoli si distingua da tutte le altre per ospitare non soltanto il tradizionale Pride, ma anche il primo Pride Park, una lunga manifestazione in cui si alterneranno eventi culturali, scientifici e divulgativi, aventi ad oggetto il vivo dibattito sui diritti civili, nella splendida e simbolica cornice del Real Albergo dei Poveri. Invito tutti a riflettere sul valore, grande e prezioso, che una manifestazione come il Pride è capace di trasmettere all'intera comunità sociale, e non solo a quella Lgbtqi+. Il Pride costituisce un'occasione unica per rispondere ad un'istanza sociale oramai divenuta indifferibile e che va soddisfatta con estrema urgenza: promuovere una società concretamente inclusiva, nella quale tutti, seppur diversi, siamo unici e nello stesso tempo uguali nel riconoscimento dei diritti civili fondamentali. Una società in cui la diversità sia finalmente accolta e soprattutto coltivata come una preziosissima risorsa". (segue) (Ren)