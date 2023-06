Cinema: Mira Sorvino e Abel Ferrara ospiti al Social World Film Festival di Vico Equense (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tanto atteso Mercato europeo del cinema giovane e indipendente si terrà domenica 9 luglio, un salotto dell'industria cinematografica tra dibattiti, conferenze, incontri e una video library digitale per offrire on demand 170 opere iscritte. Confermata la partnership con la Fondazione Cinema per Roma e NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, nell'ospitare studenti e neo-diplomati di cinema provenienti da tutta Italia selezionati per lo Z-Pitch Contest e dare loro la possibilità di presentare i progetti anche alla platea di professionisti che partecipano alle attività industry. Tra le attività programmate, oltre al già citato Young Film Factory, anche lo Young Music Academy, workshop dedicato a giovani compositori di musica da cinema in collaborazione con il conservatorio Santa Cecilia di Roma. Giovani e studenti, dai 10 ai 35 anni, provenienti da tutta Italia possono candidarsi entro il 26 giugno (per info www.socialfestival.com/partecipa) a prendere parte alle attività dedicate, tra cui anche la Giuria Giovani, le masterclass e i workshop totalmente gratuiti per lo Young Acting Space. Prosegue la collaborazione con Rai Cinema Channel che metterà a disposizione un premio in denaro per l'acquisto dei diritti di un cortometraggio. Inoltre le 8 opere selezionate nella "Città del cortometraggio" avranno la grande opportunità di essere visibili sul canale web di Rai Cinema. Da quest'anno Rehau è main partner delle attività in Italia e nel Mondo del Social World Film Festival per sostenere i giovani artisti emergenti del cinema, in linea con la mission aziendale da sempre attenta alla responsabilità sociale d'impresa, attraverso il supporto di attività culturali ed artistiche, di progetti scientifici ed umanitari. Rehau sosterrà anche la partecipazione delle troupe cinematografiche per la realizzazione dei cortometraggi realizzati in 72 ore a Vico Equense durante il festival e metterà in palio due premi da 1.000 euro. (segue) (Ren)