Napoli: Striano-Armato, via alla procedura per la fornitura dei libri di testo per il nuovo anno - foto

- Gli assessori del comune di Napoli all'Istruzione, Maura Striano, ed alle Attività Produttive, Teresa Armato, hanno sottoscritto - insieme ai rappresentanti della Confcommercio Campania e dell'Associazione Librai - i termini e le modalità per l'avvio della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023/2024. In base al nuovo accordo di collaborazione, di durata triennale, è stata standardizzata e condivisa la procedura per il ritiro delle cedole e la fornitura dei libri di testo da parte delle librerie che si accrediteranno dopo la prossima pubblicazione dell'Avviso Pubblico annuale. Nell'ottica di garantire la trasparenza e la semplificazione delle procedure è stata confermata l'erogazione delle cedole librarie in formato elettronico già avviata in via sperimentale. Già dal mese di agosto 2023 sarà possibile ritirare i libri di testo per le scuole primarie da un rivenditore accreditato che, attraverso il codice fiscale dell'alunno e un documento identificativo del genitore o del soggetto delegato al ritiro, identificherà il destinatario della fornitura gratuita. "Anche quest'anno la procedura sarà interamente digitale e semplificata – hanno dichiarato gli assessori Striano e Armato – inoltre, in base al nuovo accordo gli esercenti si impegnano ad utilizzare l'1 per cento del fatturato per rifornire le biblioteche di libri per la scuola primaria. Un contributo importante per l'educazione alla lettura che deve partire dalle giovanissime generazioni".(Ren)