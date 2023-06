Tumori: Pellegrino (Iv), per la scienza dal cancro si guarisce per lo Stato italiano no - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Noi abbiamo votato la prima mozione tra le regioni in Italia sul diritto all'oblio oncologico e inoltre abbiamo anche presentato la proposta di legge per chiedere al parlamento di legiferare e per questo oggi è qui Maria Elena Boschi. E' una battaglia dei diritti. Io voglio ricordare che per la scienza dal cancro si guarisce, per lo Stato italiano no". Così il consigliere regionale della Campania di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che oggi ha presentato la sua proposta di legge sull'oblio oncologico. "Chi è stato affetto da patologie tumorali, nonostante sia stato dichiarato guarito scientificamente, non può accedere a un mutuo, non può adottare un bambino, non può contrarre delle assicurazioni, quindi subisce delle ingiustizie palesi. Noi continueremo la nostra battaglia sia a livello nazionale, sia in Regione Campania per chiedere che tutti i cittadini possano avere gli stessi diritti", ha concluso Pellegrino. (Ren)