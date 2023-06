Cultura: dal 25 giugno "Oltre il Giardino," rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 25 giugno al 9 luglio, Il Nuovo Teatro Sanità presenta Oltre il Giardino - Rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici, un nuovo progetto di Mario Gelardi, realizzato in collaborazione con l'associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena, in sinergia con il Musa - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria, con il patrocinio del comune di Portici, in provincia di Napoli. Negli eleganti giardini monumentali della Reggia di Portici troveranno casa tre pièce teatrali, pensate per essere ambientate tra alberi e cespugli, che si trasformeranno all'occorrenza in quinte naturali e magici fondali. Si inizia il 25 giugno alle 1ore 8.30 nel Giardino Segreto della Reggia con I duellanti, dal racconto di Joseph Conrad, scritto da Francesco Niccolini, per la regia di Mario Gelardi, con Carlo Di Maro e Antonio Turco; si prosegue il 2 luglio, ancora alle 18.30, nell'Orto Botanico del Palazzo monumentale, con Baci Rubati - Parole e amori di grandi artisti con Vito Amato, Gaetano Migliaccio, Eleonora Fardella e le musiche eseguite dal vivo da Carlo Vannini, diretti da Gelardi; il 9 luglio ore 18.30 si conclude con lo spettacolo dedicato ai bambini Gedeone cuor di fifone, scritto da Roberta Sandias, per la regia di Maurizio Azzurro, con Antonio Turco e Antonio Elia (consigliato dai 3 anni in su). Il costo del biglietto è di 14 euro; lo spettacolo per bambini ha un costo di 8 euro. (segue) (Ren)