Sanità: De Luca a Schillaci, finanziamenti scarsi e personale inesistente

- "Il ministro si è insediato da poco. Abbiamo avuto ieri una riunione a Roma, tutte le Asl e le strutture ospedaliere hanno rilevato lo stesso problema: finanziamenti scarsi e personale inesistente". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del nuovo termografo digitale Pet-Tc all'ospedale Monaldi di Napoli, parlando del tavolo tecnico di ieri con il ministro Schillaci. "Negli anni scorsi - ha sottolineato parlando dei fondi disponibili - ci hanno raccontato un sacco di palle, anche il governo precedente e il mio amico Speranza. Abbiamo detto ieri al nuovo ministro che bisogna arrivare almeno al 7% del Pil per la spesa sanitaria, recuperando l'inflazione e recuperando i costi per il rinnovo del personale che, caso unico nel comparto pubblico, grava sul fondo sanitario nazionale". "Facciamo fatica - ha aggiunto faccio riferimento al personale - a fare i turni nei pronto soccorso e abbiamo dovuto chiudere alcune attività nei pronto soccorso secondari, ma la situazione è diventata davvero pesante". "La Campania - ha rivendicato De Luca - è una delle pochissime regioni che ha il bilancio sanitario in pareggio. Questo vuol dire che il lavoro tenace paga". (Ren)