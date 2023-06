Moda: Ianuario (commercialisti), codice Qr per garantire sostenibilità dei capi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La moda è un settore fondamentale nell'ottica della sostenibilità poiché è uno dei settori più inquinanti con il suo 20% di emissioni totale di co2. Ogni anno i negozi di abbigliamento di tutto il mondo buttano tonnellate di capi invenduti con uno spreco enorme di risorse, 79.000 miliardi di litri d'acqua e oltre 90 milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire Da tempo è iniziato un percorso di allineamento con i nuovi standard europei con progetti interessanti e attuabili come, ad esempio, la previsione di un codice Qr per ogni capo in modo tale che leggendo il codice si capisca se il capo sia stato prodotto con criteri che rispettano gli standard di sostenibilità o meno. Ma la vera risposta deve arrivare dal mercato; i nostri figli e noi stessi dobbiamo sempre più fare scelte consapevoli nei nostri acquisti". Lo ha detto Raffaele Ianuario, consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, con delega alla Commissione E.S.G, organizzatrice del convegno "Le sfide della moda sostenibile", promosso Odcec di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. (segue) (Ren)